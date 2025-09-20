Varese Ligure, cercafunghi precipitano con la jeep in burrone, 2 morti

Varese Ligure (La Spezia) – Sarebbero due fratelli, Vittorio e Valentino Mavisini, i due uomini che hanno perso la vita questa mattina, intorno a mezzogiorno, uscendo di strada in località Pecorara, nel territorio del comune di Varese Ligure, nello spezzino.

Secondo le prime ricostruzioni i due fratelli sarebbero andati nei boschi della zona per raccogliere funghi come erano soliti fare per passione e durante il tragitto l’auto, una jeep, ha perso il controllo uscendo di strada vicino al Passo di Cento Croci, al confine con l’Emilia Romagna.

Uno dei fratelli, nell’impatto, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo mentre l’altro sarebbe rimasto intrappolato tra le lamiere.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco e del soccorso alpino ma per i due uomini non c’era più nulla da fare.

Intervenuti sul luogo dell’incidente anche gli uomini delle forze dell’ordine che hanno iniziato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ascoltati alcuni testimoni che potrebbero aver visto quanto avvenuto formendo elementi utili alle indagini.

Non si tratta dell’unico incidente mortale che ha visto vittima cercafunghi. Un giovane è precipitato in un burrone nella zona del monte Penna.

(foto di Archivio)

