sabato 20 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaVarese Ligure, cercafunghi precipitano con la jeep in burrone, 2 morti
Notizie LiguriaLa SpeziaCronacaNotizie in evidenza

Varese Ligure, cercafunghi precipitano con la jeep in burrone, 2 morti

Redazione Liguria
0

vigili fuoco disperso cercafunghi boschiVarese Ligure (La Spezia) – Sarebbero due fratelli, Vittorio e Valentino Mavisini, i due uomini che hanno perso la vita questa mattina, intorno a mezzogiorno, uscendo di strada in località Pecorara, nel territorio del comune di Varese Ligure, nello spezzino.
Secondo le prime ricostruzioni i due fratelli sarebbero andati nei boschi della zona per raccogliere funghi come erano soliti fare per passione e durante il tragitto l’auto, una jeep, ha perso il controllo uscendo di strada vicino al Passo di Cento Croci, al confine con l’Emilia Romagna.
Uno dei fratelli, nell’impatto, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo mentre l’altro sarebbe rimasto intrappolato tra le lamiere.
Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco e del soccorso alpino ma per i due uomini non c’era più nulla da fare.
Intervenuti sul luogo dell’incidente anche gli uomini delle forze dell’ordine che hanno iniziato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Ascoltati alcuni testimoni che potrebbero aver visto quanto avvenuto formendo elementi utili alle indagini.
Non si tratta dell’unico incidente mortale che ha visto vittima cercafunghi. Un giovane è precipitato in un burrone nella zona del monte Penna.
(foto di Archivio)
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
elicottero vigili del fuoco

Cade tra le rocce cercando funghi sul monte Penna, morto un...

Cronaca
elicottero vigili del fuoco

Dramma sul monte Penna, giovane precipita in un dirupo e muore

Cronaca
violenza

Genova, caccia al maniaco delle commesse

Cronaca
ambulanza soccorsi

Incidente mortale a Borgo Fornari, morto David La Corte, 26 anni

Cronaca