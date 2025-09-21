Incidente mortale a Borgo Fornari, forse coinvolta una seconda auto

Ronco Scrivia (Genova) – Potrebbe esserci una seconda vettura coinvolta nel terribile incidente costato la vita a David La Corte, 26 anni, avvenuta venerdì 19 settembre, in via IV Novembre, a Borgo Fornari, frazione del comune di Ronco Scrivia.

Le indagini sull’incidente mortale valutano anche la possibilità che il giovane abbia urtato con la propria moto una prima vettura, forse in una fase di sorpasso, finendo poi per scontrarsi frontalmente con l’auto che procedeva nel senso contrario. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo al giovane.

Una eventualità che “spiegherebbe” l’impatto violentissimo tra i due veicoli e che è costato la vita al ragazzo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Il giudice che segue il caso potrebbe chiedere l’autopsia per capire le cause del decesso e se David La Corte possa essere stato colpito da un malore.

Intanto sui social proseguono le manifestazioni di cordoglio e i ricordi dei tanti amici di David che amava moto e motori, praticava diversi sport e suonava la chitarra ed aveva una passione per la musica forse ereditata dalla madre, Loredana Cagnes, cantante molto apprezzata che proprio sui social racconta il dolore, terribile, della perdita.

«Non ho mai fatto male a nessuno – scrive la madre sui social – Mi son curata in silenzio x guarire e vivermi il senso della mia vita = mio figlio e… Lui è mancato. Non penso di farcela stavolta, il mio cuore si è sbriciolato, vorrei solo poter tornare indietro nel tempo»

(nella foto David La Corte con la madre, la cantante Loredana Cagnes)

