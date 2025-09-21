domenica 21 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaGrave incidente sulla provinciale del Passo di Cadibona, ferito motociclista
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Grave incidente sulla provinciale del Passo di Cadibona, ferito motociclista

Redazione Liguria
0

ambulanza interno operatoreSavona – Sono gravi le condizioni del motociclista coinvolto, questa mattina, in un grave incidente sulla strada provinciale 29, all’altezza del passo di Cadibona, nell’entroterra savonese.
Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate con un impatto molto violento e, ad avere la peggio, è stato il centauro, sbalzato dalla sella e catapultato ad alcuni metri di distanza.
Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e l’ambulanza della Croce Oro di Albisola e la persona è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Intervenuta anche la polizia stradale che ha iniziato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.
Ancora una volta l’incidente si registra in un tratto di strada già segnalato più volte per la sua pericolosità e per la presenza di mezzi che sfrecciano a velocità elevata.
Residenti e persone che percorrono spesso la strada chiedono maggiori controlli, specie nel fine settimana.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE

Meteo, allerta arancione per temporali per la Liguria

Imperia
carabinieri auto sera

Genova, giovane massacrato in corso Italia: intubato dai medici, è grave

Cronaca
david la corte loredana cagnes

Incidente mortale a Borgo Fornari, forse coinvolta una seconda auto

Cronaca
Gaslini monitor

Genova, bambino caduto a scuola, si indaga per abbandono di minore

Cronaca