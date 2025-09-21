Grave incidente sulla provinciale del Passo di Cadibona, ferito motociclista

Savona – Sono gravi le condizioni del motociclista coinvolto, questa mattina, in un grave incidente sulla strada provinciale 29, all’altezza del passo di Cadibona, nell’entroterra savonese.

Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate con un impatto molto violento e, ad avere la peggio, è stato il centauro, sbalzato dalla sella e catapultato ad alcuni metri di distanza.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e l’ambulanza della Croce Oro di Albisola e la persona è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Intervenuta anche la polizia stradale che ha iniziato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Ancora una volta l’incidente si registra in un tratto di strada già segnalato più volte per la sua pericolosità e per la presenza di mezzi che sfrecciano a velocità elevata.

Residenti e persone che percorrono spesso la strada chiedono maggiori controlli, specie nel fine settimana.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]