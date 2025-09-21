domenica 21 Settembre 2025
Meteo Liguria, Nuvolosità in aumento nel pomeriggio, lunedì pioggia

Redazione Liguria
0

meteo Liguria domenica 21 settembre 2025Una nuova perturbazione atlantica muove verso il Nord Italia e in Liguria assisteremo ad un graduale aumento della della nuvolosità e un primo calo delle temperature nella seconda parte della giornata di oggi, domenica 21 settembre 2025.
Ad inizio della prossima settimana atteso il passaggio perturbato, accompagnato da nuvole e precipitazioni e calo termico più deciso.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:
Al mattino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.
Dalle ore centrali del giorno, progressivo incremento della nuvolosità sul savonese e, nel corso del pomeriggio, anche sul genovesato occidentale.
Invece, sul resto della Regione permarranno ancora ampi spazi soleggiati.
In serata, aumento della nuvolosità sull’intera Regione, con anche qualche piovasco o breve rovescio in prossimità dei rilievi tra savonese e genovesato.
Venti sino al mattino deboli da Nord-Est. Dalle ore centrali della giornata, ventilazione da debole a moderata, con rinforzi serali fino a tesa, da Sud-Est, permarrà da Est/Nord-Est solamente sull’imperiese.
Mare da poco mosso a mosso.
Temperature minime in aumento sui versanti padani orientali, stazionarie o in lieve calo altrove. Massime in diminuzione ovunque.
Sulla costa temperature minime attese tra +17°C/+23°C e massime tra +24°C/+28°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +11°C/+18°C e massime tra +20°C/+27°C

