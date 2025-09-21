domenica 21 Settembre 2025
Recco, rubano una borsa ma vengono smascherati dalle videocamere

Redazione Liguria
carabinieri autoRecco (Genova) – Hanno cercato di rubare una borsa ad una turista nella centralissima piazza Nicoloso ma non hanno fatto i conti con il circuito di sorveglianza delle videocamere. I ladri hanno rubato la borsa e si sono diretti verso la stazione per fuggire ma appena i carabinieri hanno ricevuto la denuncia della derubata ed hanno contattato la polizia locale di Recco, hanno ricevuto le immagini che ritraevano i malviventi proprio nell’atto di sottrarre la borsa e poi le indicazioni sulla loro “via di fuga”.
I militari si sono precipitati alla stazione e i ladri sono stati fermati ed arrestati.
Decisivo quindi è stato l’impiego delle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune di Recco.
Il sindaco di Recco Gandolfo si è complimentato con polizia locale e carabinieri per l’efficace sinergia che ha portato a restituire la borsa e la refurtiva alla turista appena derubata.
