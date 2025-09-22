Ciro Grillo condannato con gli amici per violenza sessuale

Genova – Condanna a 8 anni per Ciro Grillo, figlio del comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. La sentenza arriva oggi, dopo 6 anni di processo e un’interminabile serie di rinvii che hanno diviso l’opinione pubblica.

Ciro Grillo ed altri suoi amici era stato accusato da una studentessa italo-norvegese di essere stata violentata al termine di una serata in discoteca, in Sardegna, nella villa che il comico possiede nell’isola.

Un episodio che ha fatto discutere perché gli imputati, tutti ragazzi coetanei di Grillo ed ospiti della sua casa, si sono sempre proclamati innocenti sostenendo che i rapporti sessuali con la ragazza fossero consenzienti.

Diametralmente opposta la posizione della giovane che ha raccontato di essere stata invitata con un’amica, anche lei vittima di molestie, nella villa di Grillo per concludere la serata avviata in un noto locale e di essere stata abusata dal branco che avrebbe approfittato di una condizione di limitata capacità di esprimere consenso causata da abbondanti bevute e dalla stanchezza.

Anche l’amica della vittima avrebbe subito molestie e sarebbe stata ripresa a sua insaputa in situazioni che potrebbero a loro volta essere considerate violenze.

Un processo basato sulle testimonianze – opposte come tenore – di vittime e (presunti) carnefici. Alcuni video acquisiti durante le indagini proverebbero solo che i rapporti sono avvenuti così come le molestie ma non sembrano essere decisivi.

Elementi che potrebbero far decidere ai condannati di ricorrere in Appello considerato che, in Italia, si resta innocenti sino a sentenza passata in giudicato.