lunedì 22 Settembre 2025
Genova, due serate di chiusura della metropolitana

Redazione Liguria
Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Due serate di chiusura della metropolitana sono previste questa settimana: si tratta di mercoledì 24 e giovedì 25 settembre.
I lavori, rende noto Amt, si rendono necessarie per lo svolgimento di alcune attività di manutenzione programmata. Le ultime corse sono previste con partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole.
Disagi, quindi, per i cittadini che sarebbero soliti utilizzare il servizio della metropolitana nelle ore serali. Il collegamento tra il centro della città e la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre però l’intero percorso della metropolitana, ma effettua la sua partenza in direzione Pontedecimo nella zona di Caricamento.
