lunedì 22 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, lavori sulla rete idrica: prevista una giornata senz'acqua a Pegli
Notizie LiguriaGenovaCronacaPegli

Genova, lavori sulla rete idrica: prevista una giornata senz’acqua a Pegli

Redazione Liguria
0

acqua, rubinetto,Genova – Quella di mercoledì sarà una giornata di possibili disagi nel quartiere genovese di Pegli, che sarà interessato da alcuni lavori sulla rete idrica che causeranno la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune vie del quartiere. Come comunicato da Iren, si tratta di lavori di manutenzione programmata. I rubinetti rimarranno a secco dalle ore 7:30 fino alle ore 22:00. L’elenco delle vie interessate:
• Via Prà zona arenile
• Giardini Mario Peragallo
• Largo Calasetta
• Lungomare di Pegli lato mare
• Ponte Antonio Milani
• Giardini Giacomo Catellani
• Vie limitrofe
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Treno Rock Pop

Treni, circolazione sospesa per maltempo sulle linee Savona-Torino e Savona-Alessandria

Cronaca
autostrada, casello chiuso

Genova, grave incidente al casello di Nervi per il maltempo

Cronaca
allerta arancione liguria

Maltempo in Liguria, danni nel Savonese e Valbormida

Cronaca

Scattato lo sciopero generale, i cortei e le manifestazioni previste a...

Cronaca