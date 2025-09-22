Genova, lavori sulla rete idrica: prevista una giornata senz’acqua a Pegli

Genova – Quella di mercoledì sarà una giornata di possibili disagi nel quartiere genovese di Pegli, che sarà interessato da alcuni lavori sulla rete idrica che causeranno la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune vie del quartiere. Come comunicato da Iren, si tratta di lavori di manutenzione programmata. I rubinetti rimarranno a secco dalle ore 7:30 fino alle ore 22:00. L’elenco delle vie interessate:

• Via Prà zona arenile

• Giardini Mario Peragallo

• Largo Calasetta

• Lungomare di Pegli lato mare

• Ponte Antonio Milani

• Giardini Giacomo Catellani

• Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

