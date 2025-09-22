lunedì 22 Settembre 2025
Genova, Oasi Gatti Felici cerca volontari

Redazione Liguria
Genova – L’oasi dei Gatti Felici di Borgoratti cerca volontari che possano aiutare nella gestione della piccola struttura e offrire un pò di tempo per accudire i gatti che da tempo vengono seguiti dalla signora Maria che recentenente ha avuto problemi di salute.
L’appello viene rilanciato sui social ed è rivolto a studenti e studentesse e a pensionati o persone che abbiano un pò di tempo da dedicare ad una nobile missione.
Non viene richiesto un impegno continuativo ma anche solo qualche ora alla settimana potrebbe alleviare il lavoro seguito attualmente da poche persone.
Chi fosse interessato può chiamare il numero 347 303 9276 dalle 9 alle 12
O collegarsi alla pagina Facebook dell’Oasi Gaatti Felici

