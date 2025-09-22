Maltempo in Liguria, scuole chiuse in molti comuni, ecco quali

Liguria – Una forte perturbazione sta interessando la nostre regione dalla scorsa notte ed è in corso sino alle 13 lo stato di Allerta Arancione (massima) per temporali e molti comuni hanno scelto di chiudere preventivamente le scuole di ogni ordine e grado per evitare di mettere a rischio gli studenti e di avere traffico aggiuntivo a quello strettamente necessario, sulle strade.

Un provvedimento cautelativo che divide l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari.

Oggi, lunedì 22 settembre restano chiuse le scuole:

In provincia di Imperia:

Bordighera

Ceriana

Ospidaletti

Riva Ligure

San Lorenzo al Mare

Sanremo

Santo Stefano al Mare

Vallecrosia

Ventimiglia

In provincia di Savona:

Alassio

Albenga

Albisola Superiore

Albissola Marina

Andora

Bergeggi

Borghetto Santo Spirito

Borgio Verezzi

Celle Ligure

Ceriale

Finale Ligure

Loano

Pietra Ligure

Savona

Spotorno (solo la scuola primaria)

Stella

Vado Ligure

Varazze

PROVINCIA DI GENOVA

Arenzano

Bargagli

Bogliasco

Busalla

Casella

Cicagna

Chiavari

Davagna

Genova

Mele

Mezzanego

Pieve Ligure

Recco

Rovegno

Santa Margherita Ligure

Sant’Olcese

Savignone

Sestri Levante

Sori

Torriglia

Valbrevenna

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Ameglia

Bolano

Follo

La Spezia

Lerici

Varese Ligure