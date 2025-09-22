Maltempo in Liguria, scuole chiuse in molti comuni, ecco quali

Liguria – Una forte perturbazione sta interessando la nostre regione dalla scorsa notte ed è in corso sino alle 13 lo stato di Allerta Arancione (massima) per temporali e molti comuni hanno scelto di chiudere preventivamente le scuole di ogni ordine e grado per evitare di mettere a rischio gli studenti e di avere traffico aggiuntivo a quello strettamente necessario, sulle strade.
Un provvedimento cautelativo che divide l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari.
Oggi, lunedì 22 settembre restano chiuse le scuole:
In provincia di Imperia:
Bordighera
Ceriana
Ospidaletti
Riva Ligure
San Lorenzo al Mare
Sanremo
Santo Stefano al Mare
Vallecrosia
Ventimiglia
In provincia di Savona:
Alassio
Albenga
Albisola Superiore
Albissola Marina
Andora
Bergeggi
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Celle Ligure
Ceriale
Finale Ligure
Loano
Pietra Ligure
Savona
Spotorno (solo la scuola primaria)
Stella
Vado Ligure
Varazze
PROVINCIA DI GENOVA
Arenzano
Bargagli
Bogliasco
Busalla
Casella
Cicagna
Chiavari
Davagna
Genova
Mele
Mezzanego
Pieve Ligure
Recco
Rovegno
Santa Margherita Ligure
Sant’Olcese
Savignone
Sestri Levante
Sori
Torriglia
Valbrevenna
PROVINCIA DI LA SPEZIA
Ameglia
Bolano
Follo
La Spezia
Lerici
Varese Ligure