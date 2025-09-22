Scattato lo sciopero generale, i cortei e le manifestazioni previste a Genova

Genova – Nonostante l’Allerta Meteo Arancione che interesserà tutta la Liguria fino al primo pomeriggio, è stato confermato lo sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base per la giornata odierna.

Tra maltempo, cortei e manifestazioni si preannuncia un lunedì molto difficile lungo le strade del capoluogo.

La mobilitazione è già iniziata questa mattina, con la chiusura scattata intorno alle ore 8:00 dei varchi portuali Albertazzi e San Benigno. Alle ore 9:00, invece, si riuniscono due cortei studenteschi che vedono la partecipazione di giovani provenienti da scuole e università: un raduno è previsto in via Balbi (già chiusa al traffico da diversi minuti), il secondo nel quartiere di Sampierdarena. Inoltre, un altro corteo radunatosi in Oregina è atteso a San Benigno.

Infine, nel primo pomeriggio scatterà il corteo cittadino: “Alle ore 14.30, indicativamente e secondo le condizioni meteo, si partirà in corteo cittadino. La tempistica degli eventi può variare a seconda delle situazioni e delle condizioni meteo”, scrive Usb in una nota.

