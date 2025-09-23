martedì 23 Settembre 2025
Autostrada, camion si ribalta in A10: traffico in tilt

Redazione Liguria
Incidente A7 camion ribaltato 11 ottobre 2023
foto d’archivio

Arenzano (Genova) – Un incidente si è verificato nel pomeriggio lungo l’A10 dove un camion si è ribaltato. É avvenuto nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze, nella carreggiata che viaggia in direzione ponente.
L’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo pesante che si è ribaltato su un fianco. Nell’impatto è rimasto ferito in maniera lieve. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto. Sono ancora in corso le operazioni di rimozione del mezzo.
Molto pesanti le ripercussioni sul traffico con decine di automobilisti e trasportatori bloccati: al momento le code in direzione ponente hanno raggiunto una lunghezza di circa 3 chilometri.
——————————————————————————————————
