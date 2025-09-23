Autostrada, camion si ribalta in A10: traffico in tilt

Arenzano (Genova) – Un incidente si è verificato nel pomeriggio lungo l’A10 dove un camion si è ribaltato. É avvenuto nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze, nella carreggiata che viaggia in direzione ponente.

L’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo pesante che si è ribaltato su un fianco. Nell’impatto è rimasto ferito in maniera lieve. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto. Sono ancora in corso le operazioni di rimozione del mezzo.

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico con decine di automobilisti e trasportatori bloccati: al momento le code in direzione ponente hanno raggiunto una lunghezza di circa 3 chilometri.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]