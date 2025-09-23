Autostrade, incidente all’ingresso di Genova Ovest: code fino in Sopraelevata

Genova – Un incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, in prossimità del casello autostradale di Genova Ovest.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente e nemmeno l’eventuale presenza di persone rimaste ferite, ma quel che è certo sono le pesanti ripercussioni sul traffico in tutta la zona.

Il tutto partendo dall’Autostrada, dove si segnalano 2 chilometri di coda a partire da poco prima del bivio tra l’A10 e l’A7. Sono decine gli automobilisti e autotrasportatori bloccati al momento nel traffico.

Inoltre, le ripercussioni si registrano anche prima dell’ingresso in Autostrada e fino alla carreggiata della Sopraelevata che viaggia in direzione ponente. A segnalarlo è la Polizia Locale, che segnala rallentamenti proprio nel tratto finale della strada Aldo Moro.

