martedì 23 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, auto in fiamme a Pontedecimo
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriPontedecimo

Genova, auto in fiamme a Pontedecimo

Redazione Liguria
0

pontedecimo incendio auto 22 settembre 2025Genova – L’allarme è scattato la scorsa notte intorno a l’una, con le telefonate dei residenti allarmati per la forte puzza di bruciato e per le fiamme che si alzavano da una vettura di grossa cilindrata posteggiata per strada.
I vigili del fuoco, del distaccamento di Bolzaneto, siamo intervenuti in via Anfossi, a Pontedecimo, trovandosi di fronte la vettura in fiamme.
Grazie all’uso del liquido schiumogeno – che “soffoca” le fiamme impedendo il contatto con l’ossigeno dell’aria, l’incendio è stato domato in fretta e sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme che potrebbe essere dolosa.
La vettura era posteggiata a lato strada ed è stata gravemente danneggiata.
In corso anche le indagini delle forze dell’ordine.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Pioggia ombrello

Maltempo in Liguria, temporali e danni nello Spezzino

Cronaca
tribunale Imperia palazzo di Giustizia

Imperia, contagiò la fidanzata con HIV, condannato a 4 anni di...

Cronaca
genova manifestazione Gaza 21 settembre 2025

Manifestazione per Gaza, migliaia in piazza senza tensioni

Cronaca
Domenico Mimmo Cutrupi

Ventimiglia, tragico schianto in corso Genova, morto Domenico Mimmo Cutrupi

Cronaca