Genova, auto in fiamme a Pontedecimo

Genova – L’allarme è scattato la scorsa notte intorno a l’una, con le telefonate dei residenti allarmati per la forte puzza di bruciato e per le fiamme che si alzavano da una vettura di grossa cilindrata posteggiata per strada.

I vigili del fuoco, del distaccamento di Bolzaneto, siamo intervenuti in via Anfossi, a Pontedecimo, trovandosi di fronte la vettura in fiamme.

Grazie all’uso del liquido schiumogeno – che “soffoca” le fiamme impedendo il contatto con l’ossigeno dell’aria, l’incendio è stato domato in fretta e sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme che potrebbe essere dolosa.

La vettura era posteggiata a lato strada ed è stata gravemente danneggiata.

In corso anche le indagini delle forze dell’ordine.