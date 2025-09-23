Genova, due anziane scippate a Sampierdarena: arrestato un uomo

Genova – Ha commesso due scippi ai danni di due anziane bel giro di pochi giorni nel quartiere genovese di Sampierdarena, ma è stato tradito dalle scarpe che indossava in entrambi i casi.

Protagonista della vicenda un uomo di 44 anni, ritenuto il responsabile di entrambi gli episodi che sono avvenuti il 12 e il 19 di settembre.

Il giorno dopo il secondo episodio, gli agenti della Polizia Locale hanno notato l’uomo che si aggirava nella zona di via Reta e, trovando un riscontro con la persona ricercata, l’hanno fermato per un controllo.

Inizialmente l’uomo ha fornito delle false generalità che sono state smentite dalle successive verifiche effettuate.

Le collanine rubate sono state ritrovate e consegnate, mentre nei confronti del 44enne è scattato l’attesto. Dovrà rispondere dell’accusa di furto con strappo.

