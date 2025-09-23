Genova, morto per le scariche del taser a Manesseno, le armi non erano guaste

Genova – Non sarebbe il malfunzionamento dei taser la causa del decesso di Elton Bani, l’operaio edile di origini albanesi morto a Manesseno dopo essere stato colpito da diverse scariche elettriche inflitte con i taser da tre carabinieri. Lo avrebbe accertato la perizia tecnica ordinata dal giudice che indaga sulla morte dell’uomo, avvenuta in circostanze ancora tutte da chiarire.

Il perito ha provato le armi di difesa in dotazione alle forze dell’ordine ed ha verificato il corretto funzionamento. I taser che hanno sparato, insomma, sono a norma e non hanno subito danni o malfunzionamenti.

Dopo l’esclusione di problemi cardiaci per la vittima, anche l’eventualità di un guasto o di un malfunzionamento viene scartata e la responsabilità di qaunto avvenuto resta da accertare.

Bani era stato fermato nei pressi della sua abitazione dopo che aveva dato segni di agitazione e i vicini di casa avevano chiamato i carabinieri.

I militari sono arrivati ed hanno chiesto all’uomo di mostrare i documenti ma non li aveva con sè. Mentre saliva le scale per andare a casa e prendere quanto richiesto, l’uomo avrebbe reagito con una aggressione improvvisa che ha scatenato la reazione dei militari che, impugnati i taser, avrebbero colpito Bani con tre scariche.

Una procedura “anomala” visto che basta una sola scarica per mettere ko un uomo robusto.

Per questo motivo, come atto dovuto, il magistrato ha indagato i tre carabinieri in attesa che venga accertato cosa abbia causato la morte di Bani e se tutta la procedura sia stata rispettata come da addestramento.

L’uso del taser, infatti, prevede rigide norme di comportamento e precauzioni da usare per non causare danni o, peggio, il decesso nelle persone colpite.

Una serie di decessi “anomali”, legati all’uso del taser ha riaperto la discussione sul suo uso.

I familiari di Elton Bani vogliono sapere come mai l’uomo sia morto e se sono state rispettate tutte le precauzioni nell’uso dell’arma di difesa.

