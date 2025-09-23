Salone Nautico, ancora pesanti disagi al traffico: viabilità in tilt

Genova – Nonostante si sia arrivati all’ultimo giorno del Salone Nautico, non mancano nemmeno oggi le ripercussioni sul traffico cittadino in tutta la zona del centro della città e della Foce, in questi ultimi giorni messo a dura prova (le prime modifiche alla viabilità sono iniziate lunedì 15 settembre).

Nella seconda parte del pomeriggio odierno si segnalano lunghe code in alcune zone tra le più colpite in questi giorni. In Sopraelevata traffico bloccato sia in direzione levante che in direzione ponente, con molti mezzi bloccati nel traffico. In via delle Casaccie, invece, auto e moto procedono a passo d’uomo sia lungo la carreggiata che viaggia in direzione del centro città che in quella in direzione opposta.

