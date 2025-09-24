mercoledì 24 Settembre 2025
Attacco alla Global Sumud Flotilla, oggi nuovo presidio a Genova

genova manifestazione Cgil palestinaGenova – Dopo l’attacco avvenuto nella notte in acque internazionali ad alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, scatta nuovamente la protesta a Genova.
Due giorni fa, in occasione dello sciopero generale, circa 20mila persone sono scese in piazza per manifestare il proprio sostegno alla popolazione palestinese e alle imbarcazioni in viaggio verso Gaza.
Oggi, invece, un presidio è previsto sotto la Prefettura. L’appuntamento è alle ore 18, mentre un’ora dopo i manifestanti si sposteranno in piazza De Ferrari per un’assemblea cittadina.
“Appuntamento questa sera, mercoledì 24 settembre, alle ore 18 davanti alla prefettura di Genova. Dalla prefettura alle ore 19:00 ci sposteremo in Piazza De Ferrari per dare vita a un’assemblea cittadina durante la quale parleremo di quello che succederà nei prossimi giorni.
Nella notte, la Global Sumud Flotilla è stata attaccata da droni in acque internazionali, al largo di Creta. Scendiamo in piazza con le bandiere della Palestina, per denunciare l’aggressione, ribadire il nostro dissenso e urlare a gran voce. Stop all’embargo sugli aiuti umanitari, cessato il fuoco immediato e stop al genocidio”, si legge in una nota pubblicata dal Music for Peace.
