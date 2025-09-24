Genova, due sere di stop alla metropolitana. Domani fermo l’ascensore Castelletto Ponente

Genova – Scattano stasera e domani le chiusure anticipate della metropolitana, che interromperà il suo servizio anticipatamente per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione prevista sulla linea.

Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 dalla stazione di Brignole.

Disagi per i cittadini che sono soliti usufruire del servizio delle ore serali: il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ed effettua la sua partenza a Caricamento.

Domani, inoltre, scatta la temporanea sospensione del servizio dell’ascensore Castelletto Ponente per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e controllo: il mezzo rimarrà fermo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

