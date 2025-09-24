mercoledì 24 Settembre 2025
Genova, lettera di minacce alla sindaca Salis: indaga la Digos

Redazione Liguria
Silvia SalisGenova – Indagini in corso da parte della Digos che è al lavoro per risalire al mittente della lettera di minacce destinata alla sindaca di Genova, Silvia Salis, che è stata recapitata ieri al Centro Meccanizzato Postale di Genova Aeroporto in via Pionieri e Aviatori d’Italia.
La lettera risulta sotto sequestro da parte della polizia scientifica che ha iniziato i rilievi necessari a cercare di risalire al mittente. Conterrebbe al suo interno minacce e pesanti insulti nei confronti del primo cittadino genovese e sarebbe anonima.
Articolo in aggiornamento
