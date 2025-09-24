Genova, lettera di minacce alla sindaca Salis: indaga la Digos

Genova – Indagini in corso da parte della Digos che è al lavoro per risalire al mittente della lettera di minacce destinata alla sindaca di Genova, Silvia Salis, che è stata recapitata ieri al Centro Meccanizzato Postale di Genova Aeroporto in via Pionieri e Aviatori d’Italia.

La lettera risulta sotto sequestro da parte della polizia scientifica che ha iniziato i rilievi necessari a cercare di risalire al mittente. Conterrebbe al suo interno minacce e pesanti insulti nei confronti del primo cittadino genovese e sarebbe anonima.

Articolo in aggiornamento

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]