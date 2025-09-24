Genova, Tir con maxi yacht travolge ragazza alla Foce

Genova – Stava guidando il suo scooter in viale Brigate Partigiane quando è stata travolta da un Tir che stava trasportando un maxi yacht probabilmente uscito dall’esposizione del Salone Nautico alla Fiera di Genova.

Molta paura e diverse ferite per la ragazza urtata dal mezzo pesante ieri sera, intorno alle 21,30 in viale Brigate Partigiane alla Foce. La giovane stava percorrendo la strada in direzione monte quando il pesante automezzo l’ha colpita effettuando una svolta in via Diaz.

La ragazza è stata sbalzata per una decina di metri e solo il caso ha voluto che non venisse travolta da un altro automezzo di passaggio.

Soccorsa dall’ambulanza della Croce Bianca Genovese, la giovane è stata stabilizzata e trasferita in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Galliera per accertamenti medici.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

In corso anche gli accertamenti delle forze dell’ordine sulla dinamica dell’incidente e sono molte le perplessità espresse dai genovesi, specie sui social, sulla opportunità di movimentare grosse imbarcazioni su camion che passano sulle vie cittadine, in orari nei quali c’è ancora traffico e senza scorta delle forze dell’ordine.

