Grave incidente sul Colle di Nava, intervento dell’elicottero

Pontedassio (Imperia) – Un grave incidente si è verificato nel corso della prima mattinata odierna, mercoledì 24 settembre, lungo la strada statale del Colle di Nava, nell’imperiese, dove una moto e una macchina si sono scontrate.

É avvenuto nelle prime ore dalla mattina nel territorio comunale di Pontedassio e, come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote. Si tratta di un uomo, che è stato sbalzato con forza a seguito dell’impatto e ha riportato dei gravi traumi ad una gamba, oltre che ferite e contusioni varie.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, ma per velocizzare le operazioni di soccorso è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero, che ha trasportato l’uomo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero serie.

Gli agenti giunti sul luogo del sinistro stradale hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarirne la dinamica e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

