Chiavari, grave al Gaslini il bambino di due anni ustionato in casa

Chiavari – Restano gravi, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino di appena due anni che ieri si è ustionato in casa. L’incidente è avvenuto all’ora di pranzo e il piccolo ha riportato terribili ustioni in diverse parti del corpo in circostanze ancora oggetto di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.

Il bambino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini e ricoverato nel reparto di rianimazione.

I medici stanno curando le brutte lesioni al torace ed alle braccia che potrebbero indicae che il piccolo sia stato investito da liquido bollente.

Le sue condizioni non indicano un pericolo per la sua vita ma le ustioni sono lesioni molto delicate che vanno trattate con estrema cautela anche perché rischiano di lasciare segni indelebili e gravi menomazioni.

Quello degli incidenti domestici è uno dei rischi più alti per i bambini in tenera età ed il numero dei ricoveri indica che il fenomeno è tutt’altro che raro e i pediatri invitano i genitori a non lasciare mai da soli i bambini, specie in luoghi dove vi siano potenziali rischi.