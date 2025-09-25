giovedì 25 Settembre 2025
Genova, fugge alla vista dei carabinieri in via Prè, nascondeva droga

Redazione Liguria
0

carabinieri genericaGenova – Stava camminando in via Prè soffermandosi a parlare con persone conosciute come tossicodipendenti e quando ha visto le divise dei carabinieri è fuggito di corsa.
Un giovane è stato inseguito e bloccato durante un controllo dei militari nel centro storico.
Addosso, nascoste nei vestiti e negli slip, aveva ben 14 dosi di crack, la droga terribile, che crea immediata dipendenza in chi la prova, e la cui diffusione cresce ogni giorno di più, specie tra i più giovani. Altre dosi di droga erano nascoste in bocca, per un totale di circa 17 grammi.
Il giovane ha inizialmente dichiarato di essere minorenne ma è stato smascherato dall’esame medico che analizza la densità e la crescita delle ossa ed è in grado di stabilire l’età delle persone.
L’esame ha rivelato che la persona era in realtà maggiorenne peggiorando ancor più la sua posizione nei confronti della Giustizia.
Quando è stato fermato ha anche tentato di sottrarsi al fermo, spintonando e insultando i militari che lo hanno bloccato e trasferito negli uffici per l’identificazione.
Una volta accertata la sua identità è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

