Genova, giovane nasconde della droga e scappa dai carabinieri: arrestato

Genova – Nell’ambito di un servizio nel centro storico, i carabinieri hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane (che si è dichiarato minorenne ma, da accertamenti sanitari, è risultato essere maggiorenne) è stato notato mentre parlava con fare sospetto con degli altri individui e, alla vista dei militari dell’arma, ha cercato la fuga, spintonandoli e opponendo loro resistenza.

Dopo averlo bloccato, i carabinieri l’hanno perquisito trovandolo in possesso di 14 dosi di crack all’interno della bocca e di altre 14 dosi della medesima sostanza nascoste all’interno degli slip.

La sostanza stupefacente, del peso di circa 17 grammi, è stata sequestrata e il giovane è stato arrestato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]