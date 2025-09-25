Genova, la protesta studentesca si allarga: occupato il liceo Klee-Barabino

Genova – Si allarga sempre di più la protesta studentesca in sostegno alla popolazione di Gaza e alla missione della Global Sumud Flotilla. Dopo all’Università, oggi è il turno della scuola superiore. Il collettivo ‘Osa Genova’, infatti, ha annunciato l’occupazione del liceo artistico Klee-Barabino che è scattata dopo l’assemblea che si è svolta questa mattina. “Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia – si legge – ed è nostro dovese non abbassare la testa, ma assolvere al nostro ruolo storico come giovani e renderci protagonisti delle trasformazioni di questo mondo. Il futuro è nostro e non accetteremo di essere ricordati come la generazione che rimase indifferente di fronte ad un genocidio”.

Intanto, prosegue anche l’occupazione del rettorato dell’Università di via Balbi 5. Qui gli studenti chiedono all’Ateneo di prendere posizione contro Israele e a sostegno del popolo palestinese.

Intanto, arrivano anche alcune critiche da parte di alcuni esponenti politici: “Mi arrivano questa mattina le immagini inquietanti del Rettore dell’Università di Genova fatto bersaglio da soggetti che da oltre due settimane stanno occupando i cortili del Palazzo di via Balbi 5, sede centrale del nostro Ateneo. Hanno anche chiuso con i lucchetti alcune porte delle aule, impedendo lo svolgimento delle lezioni. Sono atti violenti che nulla hanno a che spartire con l’esercizio del diritto di manifestazione e di pensiero”, scrive l’ex sindaco reggente, Pietro Piciocchi.

