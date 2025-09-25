Laigueglia, nate ben 75 tartarughine dal nido dei Bagni Lido

Laigueglia (Savona) – Sono già 75 le tartarughine nate dal nido scoperto circa 2 mesi fa all’interno dello stabilimento Lifo. La nascita dei cuccioli di tartaruga Caretta caretta, a due mesi esatti dalla deposizione, è iniziata alle ore 12.45 e, a seguire l’evento, monitorando che la fuoriuscita dei piccoli e il loro tragitto fino al mare proceda regolarmente, erano presenti i biologi dell’associazione Delfini del Ponente, in contatto con il Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT).

Il monitoraggio è proseguito nel pomeriggio.

Prosegue il controllo e la sorveglianza anche dell’ultimo nido ligure, quello di Alassio, dove la schiusa è attesa con trepidazione.

La gestione dei nidi è affidata al Gruppo Ligure Tartarughe – Acquario di Genova, coordinatore, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Università di Genova.