Sanremo, grave il motociclista ferito ieri sera nell’incidente stradale

Sanremo (Imperia) – Restano gravi le condizioni dell’uomo di 55 anni ferito, ieri sera, nell’incidente avvenuto in corso Mazzini all’altezza del bivio per Poggio. L’uomo era in sella al suo scooter che si è scontrato, per cause ancora da accertare, con un altro mezzo a due ruote che procedeva in senso contrario. Un impatto molto violento che ha sbalzato i due centauri dai rispettivi mezzi, facendoli poi ricadere al terra.

L’incidnete è avvenuto poco prima delle 21 e subito sono scattati i soccorsi con l’arrivo dell’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia e della Croce Rossa di Sanremo.

Subito è stato evidente che il ferito più greve era il 55enne che aveva riportato gravi lesioni ad una gamba. L’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito con l’elicottero Grifo del 118 in ospedale e i medici sperano di poter salvare l’arto che potrebbe essere amputato.

Meno gravi le condizioni dell’altro centauro coinvolto, un giovane di 20 anni che è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono condotte dalle forze dell’ordine.

Pesanti i disagi alla circolazione anche perché nella zona sono in corso lavori stradali.