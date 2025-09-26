Genova, ancora semafori in tilt nella notte

Genova – Sono stati ripristinati solo intorno alle 3,30 della scorsa notte gli impianti semaforici degli incroci tra corso Gastaldi/Corridoni/Barrili e tra corso Europa e viale Benedetto XV andati in tilt per motivi ancora da accertare, intorno alla mezzanotte.
Semafori lampeggianti e pericolo per automobilisti e motociclisti in transito in incroci piuttosto complessi.
L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte con un messaggio di allerta della polizia locale sulla rete di messaggistica elettronica.
L’intervento tecnico è durato alcune ore e solo alle 3,30 gli impianti semaforici sono tornati alla normalità.
Analogo problema, la notte precedente, si era verificato in zona Brignole, all’altezza di piazza delle Americhe.
