venerdì 26 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, incidente in viale Brigata Bisagno, feriti due motociclisti
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriFoce

Genova, incidente in viale Brigata Bisagno, feriti due motociclisti

Redazione Liguria
0

incidente viale Brigata Bisagno 26 settembre 2025Genova – Ancora un incidente, questa sera, nel centro cittadino. Forse a causa dell’asflato reso viscido dalla pioggia un’auto ed uno scooter si sono scontrati un viale Brigata Bisagno.
L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e, ad avere la peggio, sono stati i due giovani a bordo del mezzo a due ruote.
Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca Genovese inviate in codice rosso, insieme all’automedica Golf 1
Il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 20 anni, ha riportato ferite multiple gravi. Ferito anche passeggero.
Tutti e due sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Martino e Galliera.
Sul posto la Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza croce bianca genovese

Genova, grave incidente nella Galleria Nino Bixio, motociclista ferito

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, furti all’IST, fermato un 51enne che derubava pazienti oncologici

Cronaca
capriolo celle ligure vigili del fuoco

Celle Ligure, capriolo in pericolo sulla scogliera, arrivano i vigili del...

Cronaca
elicottero vigili del fuoco

Rossiglione, investita mentre attraversa la strada: gravissima una donna

Cronaca