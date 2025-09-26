Genova, incidente in viale Brigata Bisagno, feriti due motociclisti

Genova – Ancora un incidente, questa sera, nel centro cittadino. Forse a causa dell’asflato reso viscido dalla pioggia un’auto ed uno scooter si sono scontrati un viale Brigata Bisagno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e, ad avere la peggio, sono stati i due giovani a bordo del mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca Genovese inviate in codice rosso, insieme all’automedica Golf 1

Il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 20 anni, ha riportato ferite multiple gravi. Ferito anche passeggero.

Tutti e due sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Martino e Galliera.

Sul posto la Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica.