Genova, minacce alla sindaca Salis, forse la stessa mano anche per Bucci e Toti

Silvia SalisGenova – Dietro le minacce alla sindaca Silvia Salis potrebbe esserci la stessa persona che minacciava anche Marco Bucci e l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Lo sospettano gli investigatori cui è stata affidata l’indagine aperta dalla Procura di Genova dopo la consegna di una cartolina indirizzata alla neo sindaca del capoluogo ligure e che contiene insulti e minacce.
La cartolina è stata intercettata prima che arrivasse a destinazione, a Palazzo Tursi, e ha fatto scattare una denuncia che potrebbe costare cara all’autore.
I sofisticati sistemi di tracciamento di Poste Italiane, usati per indirizzare meglio la corrispondenza e seguirne in tempo reale gli spostamenti per esigenze organizzative, potrebbe infatti restringere di parecchio la zona di partenza della cartolina e perizie calligrafiche potrebbero stabilire che si tratti della stessa “mano” che ha già scritto altre lettere di insulti e minacce dirette all’ex sindaco Marco Bucci e all’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.
La cartolina, infatti, presenta errori di grammatica e di scrittura come quelli riscontrati sulle lettere precedenti. Risulterebbe anche una firma “Emanuele” che, però, difficilmente sarà quella “reale”.
Intanto continuano ad arrivare alla sindaca Salis i messaggi di solidarietà da parte di esponenti di tutte le formazioni politiche e di tutti gli schieramenti. Un no deciso da parte di tutti ad ogni forma di violenza e minaccia, anche solo verbale.

 

