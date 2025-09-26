Global Sumud Flotilla proseguirà la missione umanitaria

Genova – La Global Sumud Flotilla proseguirà la sua missione umanitaria verso Gaza e pur ringraziando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver confermato pubblicamente che si tratta di una missione di pace “di alta risonanza” ma non accetterà l’offerta di consegnare gli aiuti a Cipro per poi farli distribuire a Gaza attraverso la Chiesa e con la garanzia del Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa.

Un rifiuto che ha precise motivazioni e che conferma il coraggio dei tanti ragazzi imbarcati sulle 44 imbarcazioni che compongono la flottiglia e che punta a sbarcare a Gaza per consegnare i viveri ma, soprattutto, per aprire un corridoio umanitario nonostante il blocco navale illegale e contrario al diritto internazionale imposto da Israele in un territorio appartenente ad un paese occupato militarmente senza alcuna giustificazione e contro le decisioni dell’ONU.

“Abbiamo ricevuto – ha risposto la portavoce italiana Maria Elena Delia – la proposta da parte del Presidente Mattarella di accettare, per il bene nostro e la tutela in generale della vita umana, che noi condividiamo al 100%, di deviare la nostra rotta.

Di accettare di portare gli aiuti a Cipro e poi, tramite l’intermediazione di Nazioni Unite, del Patriarcato di Gerusalemme e del governo italiano, di farli arrivare a Gaza.

Noi non possiamo accettare. Questa proposta arriva per evitare che le nostre barche navighino in acqua internazionali con il rischio di essere attaccate.

Quindi è come dire: se vi volete salvare, noi non possiamo chiedere a chi vi attaccherà di non attaccarvi, malgrado sia un reato, ma chiediamo a voi di scansarvi.

Ecco, questo nodo legale non è solo una questione di principio, è una questione sostanziale. Noi non stiamo facendo nulla di male: perché non dobbiamo navigare in acque internazionali?

Cosa succederebbe se, invece delle nostre barche, ci fossero le barche per esempio di alcuni turisti che, in acque internazionali, fossero aggredite da dei droni in maniera violenta?

La questione degli aiuti è importantissima, noi siamo pronti a valutare delle mediazioni ma non cambiando rotta, perché cambiare rotta significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla”.

L’appello lanciato da Mattarella era arrivato in mattinata, con parole che confermano il valore dell’iniziativa ma con l’invito a non mettere in pericolo la propria sicurezza.

«Il valore della vita umana – ha detto Mattarella – che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza”.

“Mi permetto – ha proseguito Mattarella – di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza»

Intanto, sempre in sostegno della Flotilla, a Genova domani sera è prevista la fiaccolata promossa dal Music for Peace che ha come obiettivo una partecipazione ancor più numerosa rispetto a quella dello scorso 30 agosto. L’appuntamento è fissato alle ore 19:00.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]