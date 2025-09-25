Gaza, sabato nuova fiaccolata a Genova: obiettivo 100mila presenze

Genova – Sabato 27 settembre a partire dalle ore 19:30 una nuova fiaccolata si terrà a Genova a sostegno di Gaza e della missione della Global Sumud Flotilla.

La decisione era già nell’aria dopo il presidio svolto ieri sotto la Prefettura ed è stata ufficializzata nella giornata odierna. L’appuntamento è fissato presso la sede del Music for Peace, in via Balleyder, con il corteo che proseguirà in direzione centro passando per via Balbi e per arrivare fino in piazza Matteotti.

Le 50mila presenze dell’ultimo sabato di agosto, hanno fatto sapere gli organizzatori, dovranno essere il punto di partenza. L’obiettivo sarà quello di portare nelle piazze fino a 100mila o 150mila persone.

La nota: “Genova non resta in silenzio: stop al genocidio; stop all’embargo sugli aiuti umanitari; sanzioni contro lo stato di Israele

Sabato 27 settembre ore 19:00 Music for Peace, via Balleydier 60

Tutti/e coloro che si riconoscono nell’essere umano, ognuno/a con le proprie differenze, sono inviatati/e a partecipare alla fiaccolata e a dimostrare attivamente il loro dissenso in modo pacifico, educato, ma risoluto, portando solo le bandiere della Palestina! Urleremo insieme NON IN NOSTRO NOME, RESTIAMO UMANI.

ORE 20:30 dalla sede di Music for Peace – partenza della FIACCOLATA: portate bandiere della Palestina e fiaccole.

ORE 21:00 saluto e sostegno agli studenti e alle studentesse in Rettorato (Via Balbi).

ORE 21:30 arrivo in Piazza Matteotti e ricongiungimento con i/le partecipanti alla veglia presso la Cattedrale di San Lorenzo. Seguiranno interventi.

I 50.000 del corteo di agosto, da cui tutto è iniziato, saranno il nostro punto di partenza. Saremo tantissimi e tantissime! Come quella sera ognuno e ognuna di noi dovrà invitare amici, amiche e parenti”.

