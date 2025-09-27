sabato 27 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaCastellaro, ricerche nella notte per un'anziana che non è rientrata a casa
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Castellaro, ricerche nella notte per un’anziana che non è rientrata a casa

Redazione Liguria
0

Vigili del fuoco disperso ricerca notteCastellaro (Imperia) – Sono proseguite per tutta la notte e continueranno questa mattina, le ricerche della pensionata di cui non si hanno più notizia da ieri notte.
I familiari non l’hanno vista rientrare e hanno dato l’allarme chiamando il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del Fuoco e le squadre della protezione civile che hanno organizzato le ricerche setacciando sentieri e boschi della zona.
Ricerche che sono proseguite per tutta la notte, purtoppo senza esito.
La speranza è che la donna abbia trovato un riparo per la notte visto che le temperature sono scese parecchio negli ultimi giorni e restare all’aperto potrebbe essere molto pericoloso.
Intervenuti sul posto anche i cani addestrati alla ricerca delle persone e stamane potrebbe alzarsi in volo anche l’elicottero per verificare dall’alto le zona più impervie.
Sul posto è arrivata anche l’Unità di Comando Locale (UCL) dei vigili del fuoco che permette di coordinare in zona sistemi di comunicazione, elaborazione dati e cartografia.
L’unità mobile viene utilizzata per il comando e il coordinamento durante le emergenze.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
global sumud flotilla manifestazione Genova

Global Sumud Flotilla, questa sera a Genova una fiaccolata per sostenerla

Cronaca

Meteo Liguria, ancora instabilità ma per domani atteso miglioramento

Cronaca
disperso nei boschi

Castellaro, ricerche nella notte per una donna scomparsa, ma era dalla...

Cronaca
global sumud flotilla

Global Sumud Flotilla proseguirà la missione umanitaria

Cronaca