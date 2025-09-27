Castellaro, ricerche nella notte per un’anziana che non è rientrata a casa

Castellaro (Imperia) – Sono proseguite per tutta la notte e continueranno questa mattina, le ricerche della pensionata di cui non si hanno più notizia da ieri notte.

I familiari non l’hanno vista rientrare e hanno dato l’allarme chiamando il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del Fuoco e le squadre della protezione civile che hanno organizzato le ricerche setacciando sentieri e boschi della zona.

Ricerche che sono proseguite per tutta la notte, purtoppo senza esito.

La speranza è che la donna abbia trovato un riparo per la notte visto che le temperature sono scese parecchio negli ultimi giorni e restare all’aperto potrebbe essere molto pericoloso.

Intervenuti sul posto anche i cani addestrati alla ricerca delle persone e stamane potrebbe alzarsi in volo anche l’elicottero per verificare dall’alto le zona più impervie.

Sul posto è arrivata anche l’Unità di Comando Locale (UCL) dei vigili del fuoco che permette di coordinare in zona sistemi di comunicazione, elaborazione dati e cartografia.

L’unità mobile viene utilizzata per il comando e il coordinamento durante le emergenze.