Castellaro, ricerche nella notte per una donna scomparsa, ma era dalla vicina

Redazione Liguria
disperso nei boschiCastellaro (Imperia) – Si era fermata dalla vicina di casa l’anziana pensionata data per dispersa, la scorsa notte, dopo che i familiari si erano preoccupati non vedendola rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei.
Nella notte è scattato l’allarme e vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino hanno perlustrato sentieri, strade e boschi per cercare la donna di cui non si aveva più notizia dalla sera prima.
Sul posto è intervenuta anche l’unità mobile dei Vigili del Fuoco per coordinare le ricerche e usare speciali attrezzature studiate proprio per emergenze simili.
Questa mattina, dopo una notte di ricerche sempre più preoccupate, il “lieto fine” con la donna che ha fatto ritorno a casa ed è rimasta incredula per tutta la mobilitazione di persone per poi scoprire che stavano cercando proprio lei.
La donna avrebbe riferito di essere andata a dormire dalla vicina di casa ed evidentemente il trambusto della notte non l’ha svegliata.

