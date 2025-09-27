Genova, principio di incendio in una struttura per anziani a Cornigliano

Genova – Sarà un’indagine ad accertare le cause dell’intervento dei vigili del fuoco in una RSA per anziani di Cornigliano per un principio di incendio in una delle stanze degli ospiti.

L’allarme è scattato quando gli operatori hanno visto del fumo uscire da una delle stanze ed hanno attivato la procedura per l’emergenza incendi.

Subito sono stai avvisati i vigili del fuoco che sono accorsi ma, nel mentre, il personale addetto alla sicurezza aveva già spento le fiamme e messo al sicuro i pazienti che, a parte un pò di trambusto non sono mai stati in pericolo reale.

L’uso di un estintore a polvere ha posto fine all’emergenza e i vigili del fuoco hanno controllato che fosse tutto a posto e hanno bonificato la stanza alla ricerca di eventuali altri focolai e per le prime verifiche sulle cause di quanto avvenuto.

Cessato l’allarme la struttura è tornata alla normalità.