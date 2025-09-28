Genova, biker cade sul sentiero dei Forti, è in ospedale

Genova – Pedalata sui sentieri dei Forti genovesi con finale da dimenticare per un biker di 42 anni che ha perso il controllo della bicicletta ed è finito in un dirupo.

L’uomo era in sella alla mountain bike quando, per cause ancora da accertare, è scivolato perdendo il controllo del mezzo per poi cadere, rotolando, lungo un pendio molto scosceso.

L’incidente è avvenuto lungo il sentiero per il Forte Puin, alle spalle della città, e fortunatamente la caduta è stata vista da passanti che hanno chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo soccorso.

In breve sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e i soccorritori dell’automedica del 118.

L’uomo è stato recuperato con una speciale barella anti-trauma spinale e riportato sul sentiero dove il personale paramedico lo ha stabilizzato.

Per lui il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Martino nel timore di lesioni e traumi gravi.

Fortunatamente, però gli esami medici fatti in ospedale hanno evidenziato solo una frattura ad una spalla e diverse contusioni non gravi.

Dovrà rinunciare alla sua passione per una 30ina di giorni.

