domenica 28 Settembre 2025
Savona, malore mentre lavora nello stabilimento balneare, grave 34enne

Redazione Liguria
ambulanza interno operatoreSavona – Stava usando una idropulitrice quando si è sentito male, forse per un malore o per una scarica elettrica, ed è caduto a terra in arresto cardiaco.
Momenti di terrore, questo pomeriggio, nello stabilimento dei Bagni Sirena, sul lungomare di Savona dove in 34enne stava pulendo le cabine con una idropulitrice quando si è improvvisamente bloccato per poi cadere a terra.
E’ successo sulla passeggiata Walter Tobagi dove l’uomo era impegnato in una operazione d pulizia in vista della fine della stagione.
Intorno alle 116 è scattato l’allarme con alcune persone presenti che hanno allertato il 112 per segnalare quanto avvenuto. Sul posto si è precipitata l’ambulanza della Croce Bianca di Savona insieme all’automedica del 118 e il personale medico-sanitario ha lavorato a lungo per rianimare l’uomo che è poi stato trasferito con la massima urgenza all’ospedale San Paolo.
Qui è giunto in codice rosso, il più grave. ed è stato immediatamente sottoposto a diversi esami medici.
Intanto sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine e gli ispettori della Asl che hanno raccolto elementi utili alle indagini per accertare se si sia trattato di un incidente sul lavoro o di un malore.

