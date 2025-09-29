lunedì 29 Settembre 2025
Genova, altre due serate di chiusura della metropolitana

Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Questa settimana sono previste altre due serate di chiusura della metropolitana, che sospenderà in anticipo il proprio servizio martedì 30 settembre e giovedì 2 ottobre. Le ultime corse sono in programma con partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole.
“Il piano di manutenzione serale della metropolitana – si legge sul sito di Amt -prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati e la manutenzione dell’armamento ferroviario”.
Altre serate di disagi, quindi, per i cittadini che sono soliti usufruire del servizio nelle ore serali. Il collegamento tra il centro della città e la val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre però l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.
