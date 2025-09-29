Genova, beccato a rubare nelle auto in sosta: arrestato 21enne

Genova – Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato.

L’allarme è partito da un carabiniere in servizio che ha notato il 21enne tentare di aprire un’auto in sosta a pochi metri dalla caserma di San Teodoro e Scali. Le ricerche sono partite nel giro di pochi minuti e hanno consentito di ritrovare lo stesso individuo, poco distante, che frugava all’interno di un’altra vettura parcheggiata dopo che era riuscito a forzarne l’apertura.

Il giovane stava frugando all’interno della macchina proprio quando sono arrivati i carabinieri, che hanno impedito il furto e hanno fermato il malvivente. Nei suoi confronti è scattato l’arresto.

——————————————————————————————————

