Genova, grave incidente sul lavoro a Cornigliano: un operaio in codice rosso

Genova – Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere genovese di Cornigliano, in corso Perrone, dove un operaio che si trovava al lavoro è caduto da un’altezza di diversi metri.

Secondo le prime informazioni, una grata avrebbe ceduto inghiottendo di fatto l’uomo che è precipitato rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure nei confronti dell’uomo e l’hanno successivamente trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Psal che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo.

