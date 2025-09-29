Genova, incidente in corso Europa: ferita gravemente una ragazza

Genova – É stata trasportata all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, quello di maggiore gravità, la giovane di circa 17 anni rimasta coinvolta in un grave incidente nel primo pomeriggio di oggi in corso Europa.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica del sinistro stradale, che vedrebbe anche il coinvolgimento di una macchina. La ragazza rimasta ferita si trovava alla guida del suo scooter.

A seguito dell’impatto ha riportato diversi traumi e ferite, tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuati gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]