Genova – Ha litigato con la fidanzata e l’ha aggredita per strada e dopo aver insultato e colpito i passanti che cercavano di difendere la donna, si è scagliato contro l’ambulanza arrivata sul posto e ha distrutto i vetri dei portelloni.
Pomeriggio di follia, ieri, a San Quirico, in val polcevera, dove un uomo ubriaco ha iniziato a inveire contro la compagna e a colpirla con schiaffi e spintoni.
Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione dei passanti che hanno cercato di aiutarla ricevendo come risposta dall’uomo altri insulti e spintoni.
Quando qualcuno si è deciso a chiamare il numero di emergenza 112, sul posto si è precipitata prima una ambulanza – che è stata danneggiata dall’uomo che ha distrutto i vetri del portellone – e poi le forze dell’ordine che hanno dovuto bloccare e rendere inoffensivo l’uomo perchè minacciava anche gli uomini in divisa.
L’uomo è stato condotto negli uffici per l’identificazione e le denunce del caso e poi in ospedale per una sospetta “sbronza” con aggiunta di sostanze stupefacenti che lo hanno reso incontrollabile.
Anche la donna ha dovuto fare ricorso ai medici
Genova, picchia la fidanzata per strada e poi colpisce i passanti e l’ambulanza
