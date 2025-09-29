lunedì 29 Settembre 2025
Genova, picchia la fidanzata per strada e poi colpisce i passanti e l’ambulanza

ambulanza soccorsiGenova – Ha litigato con la fidanzata e l’ha aggredita per strada e dopo aver insultato e colpito i passanti che cercavano di difendere la donna, si è scagliato contro l’ambulanza arrivata sul posto e ha distrutto i vetri dei portelloni.
Pomeriggio di follia, ieri, a San Quirico, in val polcevera, dove un uomo ubriaco ha iniziato a inveire contro la compagna e a colpirla con schiaffi e spintoni.
Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione dei passanti che hanno cercato di aiutarla ricevendo come risposta dall’uomo altri insulti e spintoni.
Quando qualcuno si è deciso a chiamare il numero di emergenza 112, sul posto si è precipitata prima una ambulanza – che è stata danneggiata dall’uomo che ha distrutto i vetri del portellone – e poi le forze dell’ordine che hanno dovuto bloccare e rendere inoffensivo l’uomo perchè minacciava anche gli uomini in divisa.
L’uomo è stato condotto negli uffici per l’identificazione e le denunce del caso e poi in ospedale per una sospetta “sbronza” con aggiunta di sostanze stupefacenti che lo hanno reso incontrollabile.
Anche la donna ha dovuto fare ricorso ai medici

