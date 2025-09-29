Treni, venerdì nuovo sciopero nazionale di 24 ore

Liguria – Venerdì si prospetta un’altra giornata complicata lungo tutta la rete ferroviaria della Liguria e, più in particolare, di tutta Italia. La causa è nuovamente uno sciopero nazionale che riguarderà tutti i lavoratori del Gruppo FS, di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 21:00 di giovedì 2 settembre e fino alle ore 20:59 di venerdì 3 settembre, per un totale di 24 ore di sciopero. Sono previsti ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni che potrebbero riguardare treni regionali, InterCity e convogli ad Alta Velocità.

“Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper – si legge sul sito di Trenitalia – sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

