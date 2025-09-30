martedì 30 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaRivarolo, dopo trent'anni chiude la Latteria Baby di via Celesia
GenovaCronacaQuartieriRivarolo

Rivarolo, dopo trent’anni chiude la Latteria Baby di via Celesia

Redazione Liguria
0

latteria Baby Rivarolo GenovaGenova – Dopo oltre 30 anni di attività, in via Celesia a Rivarolo, chiude la storica latteria Baby.
L’annuncio sui social ha scatenato un’ondata di ricordi e di messaggi di sostegno e auguri ma anche qualche speranza che l’attività possa essere proseguita da altri.
“Il 30 settembre – si legge sul gruppo Facebook Comitato Rivarolo – non sarà un giorno come un altro in Via Celesia a Rivarolo: sarà l’ultimo giorno di apertura della “Latteria Baby”.
Grazie, Camillo e famiglia, per essere stato un riferimento sano ed efficace nel cuore di un quartiere non sempre facile, e grazie per la disponibilità e collaborazione che hai sempre avuto per il nostro comitato”.
Non è dato conoscere i motivi della chiusura ma in molti fanno riferimento ad una “meritata pensione” ed è probabile che i titolari, dopo tanti anni di lavoro, abbiano semplicemente deciso di ritirarsi per riposarsi e magari fare quello che l’attività impegnativa di un negozio non sempre lascia fare.
Le preoccupazioni sono comunque molte, per un negozio di quartiere, l’ennesimo, che chiude, e la possibilità che il negozio cambi radicalmente genere.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Autobus Amt 35 Genova

Genova, chiusura di via Balbi: le modifiche ai percorsi dei bus...

Cronaca
Silvia Salis

Genova, Sindaca Salis in visita nel Sestiere di Prè, tra accoglienza...

Varie
auto Polizia notte

Genova, tentano di rubare un’auto a Molassana: denunciati

Cronaca
Santa Corona Pietra Ligure ospedale

Sanremo, operaio cade su lastre di vetro, è grave

Cronaca