Rivarolo, dopo trent’anni chiude la Latteria Baby di via Celesia

Genova – Dopo oltre 30 anni di attività, in via Celesia a Rivarolo, chiude la storica latteria Baby.

L’annuncio sui social ha scatenato un’ondata di ricordi e di messaggi di sostegno e auguri ma anche qualche speranza che l’attività possa essere proseguita da altri.

“Il 30 settembre – si legge sul gruppo Facebook Comitato Rivarolo – non sarà un giorno come un altro in Via Celesia a Rivarolo: sarà l’ultimo giorno di apertura della “Latteria Baby”.

Grazie, Camillo e famiglia, per essere stato un riferimento sano ed efficace nel cuore di un quartiere non sempre facile, e grazie per la disponibilità e collaborazione che hai sempre avuto per il nostro comitato”.

Non è dato conoscere i motivi della chiusura ma in molti fanno riferimento ad una “meritata pensione” ed è probabile che i titolari, dopo tanti anni di lavoro, abbiano semplicemente deciso di ritirarsi per riposarsi e magari fare quello che l’attività impegnativa di un negozio non sempre lascia fare.

Le preoccupazioni sono comunque molte, per un negozio di quartiere, l’ennesimo, che chiude, e la possibilità che il negozio cambi radicalmente genere.