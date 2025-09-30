Caos Autostrade, questa sera tornano i cantieri al nodo di Busalla

Busalla (Genova) – Tornano nella serata di oggi, martedì 30 settembre, i lavori autostradali, sulla A7 Genova-Milano al nodo di Busallalungo la A7 Serravalle-Genova in corrispondenza del nodo di Busalla. Lavori che già questa estate hanno causato pesanti disagi ad automobilisti e trasportatori con il restringimento della carreggiata.

Dopo la pausa di metà di settembre per favorire gli spostamenti in occasione del Salone Nautico di Genova e la riapertura delle scuole, verrà avviata la seconda e più importante fase del restyling del nodo di Busalla con un nuovo pesante intervento sulla viabilità destinato a causare non pochi problemi nella zona. Verrà infatti attivato uno scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia che garantirà la piena disponibilità della stazione di Busalla. I lavori riguarderanno l’ammodernamento delle gallerie Giovi e Campora.

A partire dal 13 ottobre, tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verrà attivato un secondo cantiere per l’ammodernamento della galleria Monreale. Anche in questo caso la circolazione si ridurrà ad una sola corsia per senso di marcia con grave rischio di rallentamenti e cose che appesantiranno una situazione già complessa nei week end di rientro dalle gite fuoriporta.

Previsti altri interventi che, sulla carta, dovrebbero ridurre i disagi ma preoccupano automobilisti e trasportatori.

In accordo con la Polizia Stradale, è stato predisposto uno specifico piano di gestione del traffico che prevede, tra l’altro, strumenti aggiuntivi per il controllo dei limiti di velocità, telecamere ad hoc per il monitoraggio, pattuglie di polizia integrative su strada e presidi con mezzi per il servizio di soccorso meccanico nei punti nevralgici per ridurre al minimo i tempi di intervento in caso di necessità.

Infine, nel caso in cui i tempi di percorrenza lungo la A7 risultassero significativamente superiori alla media, verrà attivato un piano di comunicazione per favorire, come percorso alternativo, l‘utilizzo della A26, lungo la quale per tutta la durata dei lavori verranno garantite almeno due corsie per senso di marcia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]