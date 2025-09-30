Genova, fermato per un controllo rompe un polso ad un carabiniere

Genova – Fermato per un controllo in piazza Banchi ha reagito con violenza aggredendo un carabiniere.

E’ successo intorno alle 2 della scorsa notte nella centralissima piazza Banchi, nel cuore del centro storico genovese.

Il giovane, 26 anni, è stato fermato per un normale controllo da una pattuglia “mista” composta da militari dell’esercito e carabinieri ma, invece di collaborare, ha mostrato subito segni di nervosismo e ad un tratto ha reagito aggredendo il carabiniere che lo stava controllando.

Il militare ha riportato la frattura di un polso e lesioni ad un ginocchio ma i colleghi sono riusciti a fermare l’assalitore e ad arrestarlo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il carabiniere è stato soccorso e trasferito all’ospedale Galliera dove è stato medicato e giudicato guaribile in una trentina di giorni mentre l’aggressore è finito dietro le sbarre.