martedì 30 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, fermato per un controllo rompe un polso ad un carabiniere
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro Storico

Genova, fermato per un controllo rompe un polso ad un carabiniere

Redazione Liguria
0

carabinieri, vicoli, GenovaGenova – Fermato per un controllo in piazza Banchi ha reagito con violenza aggredendo un carabiniere.
E’ successo intorno alle 2 della scorsa notte nella centralissima piazza Banchi, nel cuore del centro storico genovese.
Il giovane, 26 anni, è stato fermato per un normale controllo da una pattuglia “mista” composta da militari dell’esercito e carabinieri ma, invece di collaborare, ha mostrato subito segni di nervosismo e ad un tratto ha reagito aggredendo il carabiniere che lo stava controllando.
Il militare ha riportato la frattura di un polso e lesioni ad un ginocchio ma i colleghi sono riusciti a fermare l’assalitore e ad arrestarlo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità.
Il carabiniere è stato soccorso e trasferito all’ospedale Galliera dove è stato medicato e giudicato guaribile in una trentina di giorni mentre l’aggressore è finito dietro le sbarre.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
global sumud flotilla

Global Sumud Flotilla, CGIL: se attaccata sarà sciopero generale

Cronaca
posteggi marciapiede corso Montegrappa

Genova, posteggi sui marciapiedi, disabili dimenticati?

Cronaca
vigili del fuoco archivio

Bordighera, incendia il cassonetto perché non gli aprono il portone

Cronaca
coda Autostrada A10 Liguria

Caos Autostrade, questa sera tornano i cantieri al nodo di Busalla

Cronaca