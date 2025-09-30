Genova, madre picchiava i bambini, scoperta dalle telecamere



Genova – La comparsa di diversi lividi sui piccoli corpicini aveva messo in allarme il padre, separato, e lui aveva deciso di installare delle telecamere nell’abitazione per capire cosa succedeva e quando ha visto le immagini registrate si è sentito male.

Una vicenda complicata e davvero delicata quella che emerge dalla denuncia di un padre separato di due bambini di due e tre anni. L’uomo ha iniziato a notare la presenza di lividi sui volti e sulle braccia dei figlioletti ed un brusco cambio dell’umore che ha suscitato allarme e voglia di approfondire.

La madre continuava a ripetere che i bambini, molto irrequieti, continuavano a cadere ma l’uomo ha deciso di installare delle telecamere nell’abitazione e ha scoperto quello che temeva: la donna li picchiava spesso e per motivi banali.

Così l’uomo si è presentato alle forze dell’ordine con le registrazioni video ed ha ottenuto l’attivazione del cosiddetto “codice rosso” che impone l’intervento delle forze dell’ordine entro tre giorni dalla denuncia se a subire violenze e soprusi sono donne e bambini.

La donna è stata convocata con un pretesto e i bambini sono stati affidati al padre e saranno seguiti dai servizi sociali per avvertare i danni causati psicologicamente dal comportamento della madre.

L’uomo ne ha ottenuto l’affido e la donna, che sminuisce e sembra insensibile alle gravissime accuse, ha il divieto di avvicinamento ai piccoli e indosserà il braccialetto elettronico per evitare che possa tentare di incontrarli o peggio.

La vicenda finirà in tribunale e la donna rischia gravi accuse.

I medici che hanno esaminato i bambini hanno escluso che i lividi siano il frutto di cadute e puntano il dito su violenze e colpi inferti con oggetti presenti in casa.