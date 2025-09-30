Genova, magazzino Ikea in tilt, ritardi nelle consegne

Genova – Ritardi nelle consegne, appuntamenti saltati e montaggio mobili “rinviato” di oltre una settimana. Si moltiplicano le segnalazioni di disagi causati da un non meglio precisato “problema al magazzino” con diversi clienti IKEA del capoluogo ligure che stanno ricevendo in queste ore i messaggi sms che avvisano di ritardi nelle consegne ma senza che i centralini del servizio clienti riescano a rispondere alle domande di chi aspetta la consegna e non ha altre informazioni.

I clienti ricevono un messaggio sms – ma capita anche di non riceverli – che dice:

“Hej, a causa di un imprevisto il tuo ordine Ikea è in ritardo. Ti contatteremo per concordare lanuova consegna. Grazie per la comprensione!”.

Il contatto, però, non avviene e se i clienti contattano il centro servizi si sento rispondere che “occorre attendere l’orario di consegna” per sapere se non arriverà.

Una assurdità che costringe i clienti a restare in casa, ad attendere la consegna che poi non avviene.

In una fascia oraria di consegna dalle 13 alle 17, ad esempio, occorre restare in attesa e solo alle 17 passate il centro servizi “rileva” la mancata consegna e può programmare un nuovo appuntamento.

Consegne che possono slittare di ben 10 giorni e, a catena, ritardi anche nei montaggi, laddove il servizio sia stato richiesto.

Protestano i clienti che avrebbero preferito che il servizio clienti potesse chiamare direttamente per avvisare del problema e fissare subito il nuovo appuntamento invece di dover trascorrere ore in attesa inutile.