martedì 30 Settembre 2025
Genova, paura in un'agenzia di viaggi: uomo semina il panico e aggredisce il titolare

polizia commissariato Pré GenovaGenova – Attimi di paura si sono vissuti nel pomeriggio di ieri in via Cairoli, intorno alle ore 17, all’interno di un’agenzia di viaggi, dove il titolare è stato aggredito da un cliente che – sprovvisto di documento d’identità – non era riuscito a completare l’acquisto di un biglietto aereo.
Poche ore prime l’uomo aveva cercato di completare l’acquisto del biglietto telefonicamente. Non riuscendoci, aveva deciso di andare direttamente presso il locale, ma essendo sprovvisto del documento d’identità, un dipendente gli ha comunicato l’impossibilità di procedere con l’acquisto.
Il 41enne ha iniziato ad inveire nei suoi confronti, tanto da rendere necessario l’intervento del titolare. Non contento, il malvivente ha preso in mano una sedia e l’ha scaraventata addosso all’uomo intervenuto, colpendolo alla testa, prima di salire su un taxi e darsi alla fuga.
La vettura è stata intercettata poco più tardi presso il casello autostradale di Genova Bolzaneto. Lui è stato fermato e trasportato in Questura, dove è scattata la denuncia.
L’uomo rimasto vittima della violenza è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale. Gli sono state riscontrate ferite guaribili in 7 giorni.
